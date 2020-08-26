Гончаренко: с «Краснодаром» мы всегда играем в открытый футбол

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).

«С «Краснодаром» мы всегда играем в открытый футбол. Сегодня с нашей стороны было много как позиционных, так и быстрых атак. То же самое, наверное, в меньшей степени можно сказать и о «Краснодаре». Мы хорошо поработали, но, к сожалению, чего-то не хватает. И в прошлом матче, и в этом нам не удалось склонить чашу весов в свою сторону. Мы перешли на схему с четырьмя защитниками потому, что в команду приходят атакующие игроки. Наверное, будет ещё одно приобретение в группу атаки. Нам сейчас удобнее играть такой схемой», — сказал Гончаренко после матча.

Также главный тренер ЦСКА высказался о состоянии лидеров и новичков команды.

«Было невооружённым глазом видно, что привычного движения Чалову не хватало. Влашич в хорошем состоянии, он сегодня разогнал много атак. Гайчу нужно ещё работать. Зайнутдинов дебютировал хорошо. Он сохраняет мячи, может добежать, чтобы завершить атаку», — сказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ.