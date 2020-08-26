Легендарный боец UFC Силва завершит карьеру после боя с Холлом 31 октября
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Свой последний поединок 45-летний бразилец проведёт 31 октября против японца Юрайи Холла. Информацию о том, что Силва будет драться в последний раз, подтвердил глава UFC Дана Уайт. Его высказывание приводит BJPenn.
В предыдущих пяти поединках Силва потерпел четыре поражения. В преадыдущий раз он выходил в октагон 11 мая 2019 года, когда уступил американцу Джареду Каннонье.
Ранее сообщалось, что российский боец MMA Мухамед Берхамов подписал контракт с Bellator.