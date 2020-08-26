Деменко объяснил, почему матч «Краснодара» и ЦСКА завершится вничью

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что «быки» сыграют вничью с ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги.

Он также отметил, что всем командам лиги сейчас сложно бороться с «Зенитом».

«Для «Краснодара» этот матч домашний, проигрывать нельзя, а ЦСКА — хороший соперник, который может играть на равных. Как бы то ни было, поставлю на ничью — 1:1», — приводит слова Деменко sportbox.ru.

Ветеран футбола считает, что обе команды разочарованы стартом сезона.

«Ими было потеряно достаточное количество очков. Поэтому для «Краснодара» и ЦСКА предстоящий матч будет очень важен не только с точки зрения игры, но и самого факта победы. Ведь у проигравшей команды психологическое состояние будет не самым приятным. В связи с этим, думаю, соперники будут побаиваться играть в открытый футбол. Понятно, что «Краснодар» всегда старается играть в атаку. ЦСКА же, мне кажется, начнёт от обороны и будет искать моменты на контратаках», — констатировал Деменко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал переход нигерийского нападающего голландского «Херенвена» Чидере Эджуке.