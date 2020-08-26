Деменко объяснил, почему матч «Краснодара» и ЦСКА завершится вничью

Короткая ссылка
Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что «быки» сыграют вничью с ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги.
Деменко объяснил, почему матч «Краснодара» и ЦСКА завершится вничью
  • @FCKrasnodar
  • Twitter

Он также отметил, что всем командам лиги сейчас сложно бороться с «Зенитом».

«Для «Краснодара» этот матч домашний, проигрывать нельзя, а ЦСКА — хороший соперник, который может играть на равных. Как бы то ни было, поставлю на ничью — 1:1», — приводит слова Деменко sportbox.ru.

Ветеран футбола считает, что обе команды разочарованы стартом сезона.

«Ими было потеряно достаточное количество очков. Поэтому для «Краснодара» и ЦСКА предстоящий матч будет очень важен не только с точки зрения игры, но и самого факта победы. Ведь у проигравшей команды психологическое состояние будет не самым приятным. В связи с этим, думаю, соперники будут побаиваться играть в открытый футбол. Понятно, что «Краснодар» всегда старается играть в атаку. ЦСКА же, мне кажется, начнёт от обороны и будет искать моменты на контратаках», — констатировал Деменко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал переход нигерийского нападающего голландского «Херенвена» Чидере Эджуке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить