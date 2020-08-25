Тренер «Тампы» рассказал о прогрессе Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре форварда команды Никиты Кучерова в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

«Одна из его важнейших характеристик — ему не бывает всё равно. Ему не бывает безразлична команда, не бывает безразлична его собственная игра. Все мы бываем раздражены, когда шайба не отскакивает так, как нам надо, а поскольку играет Куч помногу, то и шансов на что-то обозлиться у него больше», — приводит слова Купера пресс-служба лиги.

Он отметил, что Кучеров по своей натуре очень тихий человек и не любит много говорить.

«Но в этом плей-офф я вижу, насколько он вовлечён в обсуждение игры на скамейке. Когда твои лучшие игроки становятся проводниками идей тренерского штаба внутри команды, особенно в концовках матчей, — это здорово. В этом я, пожалуй, вижу его главный прогресс», — добавил специалист.

В нынешнем плей-офф 27-летний Кучеров отыграл в девяти матчах и записал в свой актив 9 (2 + 7) очков.

Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Бостону» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.