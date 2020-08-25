Газизов: «Ротор» — хорошая команда, они не зря попали в РПЛ

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».

«Всегда сложно играть после дерби, поэтому матч будет сложным в эмоциональном плане. И всё равно играть на третий день непросто. Команда настраивается, сегодня днём вылетаем в Волгоград, мы едем за хорошей игрой. Нельзя делить команды на аутсайдеров. «Ротор» — хорошая команда, они не зря попали в РПЛ, соперника надо уважать. В первую очередь, нужно уважение к сопернику», — приводит слова Газизова Sport24.

Он отметил, что футболистам нравится играть в плотном графике.

«К нему надо готовиться. РПЛ решила пойти по такому графику, я, как функционер, поддерживаю это», — добавил гендиректор клуба.

Матч «Ротор» — «Спартак» состоится 26 августа. Начало — в 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фанатской трибуны на один матч за расистские выкрики в адрес Гилерме.