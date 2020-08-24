Источник: Зайнутдинов покинул «Ростов» и подпишет контракт с ЦСКА

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Казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов покинул футбольный клуб «Ростов» и в ближайшее время должен подписать контракт с московским ЦСКА.
Источник: Зайнутдинов покинул «Ростов» и подпишет контракт с ЦСКА
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Как сообщает «РБ-Спорт», вопрос о переходе игрока в стан армейцев решён. Хавбек отправился из Ростова-на-Дону в Москву, где пройдёт медосмотр.

Отмечается, что в контракте Зайнутдинова с жёлто-синими предусмотрена опция выкупа. То есть если медосмотр пройдёт успешно и ЦСКА заплатит необходимую сумму, то переход будет оформлен официально.

Зайнутдинов перешёл в «Ростов» в 2019 году. С тех пор он провёл 35 матчей за команду, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Бруно Фукс проходит медосмотр для ЦСКА.

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