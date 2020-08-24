Экс-футболист «Локомотива» рассказал о своей игре под руководством Сёмина

Бывший нападающий московского «Локомотива» Джеймс Обиора поделился воспоминаниями о работе под руководством экс-наставника команды Юрия Сёмина.

«Локомотив» — настолько амбициозный клуб, что тренер относился к каждой игре, как к финалу. Ты не забил в одном матче — и сразу жёсткий разговор. Я думал только о том, что, если я не забью, тренер начнёт кричать. Такие ситуации иногда отвлекают. Так что с точки зрения комфорта и прогресса я бы выбрал «Андерлехт», а сточки зрения побед и трофеев — «Локомотив», — цитирует Обиору официальный сайт красно-зелёных.

Он подчеркнул, что Сёмин был отличным тренером и особенным человеком. По словам игрока, специалист часто кричал на него на русском языке, хотя сам футболист ничего не понимал.

«Возможно, он видел во мне что-то, чего не видел даже я сам, и ждал, что я буду забивать по 50 голов за сезон. Помню и болельщиков «Локомотива». Однажды они сделали в мою честь баннер и всегда поддерживали», — сказал Обиора.

Обиора выступал за «Локомотив» с 2001 по 2005 год. На его счету 89 матчей, 22 гола и семь результативных передач в составе железнодорожников.

Ранее Сёмин прокомментировал тяжёлую травму полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.