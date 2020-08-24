Болельщики «Кубани» не признали преемником клуба переименованный «Урожай»
- РИА Новости
Как сообщается на сайте «Кубани», подавляющее число болельщиков краснодарской команды не признали ПФК «Кубань» преемником клуба. За это отдали голоса 81,43% опрошенных. Частично клуб признали 10,71%, воздержались — 7,86%. За полное признание клуба не проголосовал никто.
При этом 90,71% болельщиков проголосовали за продолжение деятельности КРОО «Кубань» по возрождению футбольного клуба «Кубань» через участие в любительских региональных соревнованиях.
ПФК «Кубань» идёт на первом месте Группы 1 ПФЛ после трёх туров.
Ранее сообщалось, что в РФС проверят матч 19-го тура ПФЛ прошлого сезона «Урожай» — «Интер» на предмет сговора о фиксированном результате.