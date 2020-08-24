Болельщики «Кубани» не признали преемником клуба переименованный «Урожай»

Болельщики краснодарской «Кубани» не признали преемником клуба команду из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Кубань», которая была переименована из клуба «Урожай».

Как сообщается на сайте «Кубани», подавляющее число болельщиков краснодарской команды не признали ПФК «Кубань» преемником клуба. За это отдали голоса 81,43% опрошенных. Частично клуб признали 10,71%, воздержались — 7,86%. За полное признание клуба не проголосовал никто.

При этом 90,71% болельщиков проголосовали за продолжение деятельности КРОО «Кубань» по возрождению футбольного клуба «Кубань» через участие в любительских региональных соревнованиях.

ПФК «Кубань» идёт на первом месте Группы 1 ПФЛ после трёх туров.

Ранее сообщалось, что в РФС проверят матч 19-го тура ПФЛ прошлого сезона «Урожай» — «Интер» на предмет сговора о фиксированном результате.