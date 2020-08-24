Плющенко поздравил Косторную с днём рождения

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко обратился к фигуристке Алёне Косторной в её день рождения.

«С Днём рождения, Алёна», — написал Плющенко на своей странице в Instagram.

24 августа Косторной исполнилось 17 лет. С праздником её также поздравили пресс-служба школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» и тренер Сергей Розанов.

«С Днём рождения, Алёнка! Пусть этот день будет самым счастливым! Пусть исполняются мечты!», — написал Розанов.

31 июля Косторная объявила о том, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе и будет работать с Плющенко.

Ранее тренер Сергей Давыдов рассказал, за что может выгнать фигуриста с занятия.