Червиченко назвал заявления «Спартака» и «Уфы» по поводу снятия с чемпионата истерикой

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о заявлениях московского клуба и «Уфы» по поводу снятия с чемпионата России из-за судейских решений, отметив, что они похожи на истерики девушек.
Червиченко назвал заявления «Спартака» и «Уфы» по поводу снятия с чемпионата истерикой
  • © РИА Новости / Сергей Субботин

«Все эти заявления, эти слёзы похожи на истерики девушек. В этой ситуации мне очень не нравится лицемерие, которое эти клубы демонстрируют. А почему «Уфа» не хотела сняться после предыдущего матча с «Ростовом» в гостях? Тогда в пользу «Уфы» засчитали гол, который был забит с нарушением, и ещё поставили пенальти, которого не было. И после всего этого «Уфа» тогда победила. А почему тогда не надо было поднимать судейский вопрос? Сейчас уже какая-то истерика», — цитирует Червиченко РИА Новости.

Он также предположил, что в «Уфе» могли увидеть, что «Спартак» стали лучше судить после заявлений Леонида Федуна, и в клубе из Башкортостана решили попробовать такой же метод.

После матча с «Ростовом» председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил о возможном снятии команды из-за судейства, а также жёстко раскритиковал работу главного арбитра Михаила Вилкова.

Ранее Мурзагулов прокомментировал предстоящее рассмотрение его высказываний комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).

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