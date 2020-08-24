В «Спартаке» заявили, что Михайлов останется в совете директоров клуба

Короткая ссылка
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что Сергей Михайлов, который покинул пост заместителя председателя совета директоров московского клуба, сохранит должность в совете директоров.
В «Спартаке» заявили, что Михайлов останется в совете директоров клуба
  • РИА Новости

«Михайлов не будет заниматься операционной деятельностью клуба, но остаётся в совете директоров «Спартака», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Михайлов работает в «Спартаке» с 2004 года, а пост заместителя председателя совета директоров клуба занимал с мая 2019-го.

«Спартак» после четырёх туров занимает второе место в РПЛ, набрав восемь очков.

Ранее «Спартак» объявил об уходе заместителя председателя совета директоров клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить