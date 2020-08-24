В «Спартаке» заявили, что Михайлов останется в совете директоров клуба

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что Сергей Михайлов, который покинул пост заместителя председателя совета директоров московского клуба, сохранит должность в совете директоров.

«Михайлов не будет заниматься операционной деятельностью клуба, но остаётся в совете директоров «Спартака», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Михайлов работает в «Спартаке» с 2004 года, а пост заместителя председателя совета директоров клуба занимал с мая 2019-го.

«Спартак» после четырёх туров занимает второе место в РПЛ, набрав восемь очков.

Ранее «Спартак» объявил об уходе заместителя председателя совета директоров клуба.