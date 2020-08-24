«Ахмат» отправил футболиста Михалака в аренду в «Ризеспор»
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, соглашение рассчитано на один год, а затем «Ризеспор» сможет воспользоваться приоритетным правом выбора.
В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал за другой турецкий клуб, «Анкарагюджу».
Михалак перешёл в «Ахмат» в 2019 году. На его счету восемь матчей и один гол за команду.
Ранее «Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана Марата Быстрова.