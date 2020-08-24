«Ахмат» отправил футболиста Михалака в аренду в «Ризеспор»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Конрад Михалак перейдёт на правах аренды в турецкий футбольный клуб «Ризеспор».
«Ахмат» отправил футболиста Михалака в аренду в «Ризеспор»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, соглашение рассчитано на один год, а затем «Ризеспор» сможет воспользоваться приоритетным правом выбора. 

В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал за другой турецкий клуб, «Анкарагюджу».

Михалак перешёл в «Ахмат» в 2019 году. На его счету восемь матчей и один гол за команду.

Ранее «Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана Марата Быстрова.

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