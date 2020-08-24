Ди Мария: знаю, что однажды ПСЖ выиграет Лигу чемпионов

Полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария поделился эмоциями после поражения от немецкой «Баварии» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы боролись до последней секунды. Мы отдали свои жизни за эту форму и всегда будем пытаться достичь максимума. Мы не смогли увенчать успехом этот невероятный год, но в футболе есть возможность взять реванш. Я знаю, что однажды наш клуб это сделает. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Мы продолжим бороться», — написал Ди Мария в своём Instagram.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее УЕФА представил символическую сборную по итогам розыгрыша ЛЧ-2019/20.