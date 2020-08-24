Поветкин может провести бой с Усиком

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о возможном бое-реванше россиянина Александра Поветкина с украинцем Александром Усиком.

«Мы рассматриваем любые варианты, но по контракту у нас есть реванш с Уайтом. Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Он отметил, что этому бою могут помешать хорошие взаимоотношения Поветкина и Усика.

«Не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения в ринге. С другой стороны, если такой бой будет, то это будет хорошее спортивное зрелище с участием уважающих друг друга боксёров», — добавил промоутер.

В послужном списке Поветкина 36 побед, 25 из которых нокаутом, два поражения и одна ничья.

Ранее Поветкин объяснил, за счёт чего ему удалось нокаутировать Уайта.