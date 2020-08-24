Поветкин может провести бой с Усиком
- РИА Новости
«Мы рассматриваем любые варианты, но по контракту у нас есть реванш с Уайтом. Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик», — приводит слова Рябинского ТАСС.
Он отметил, что этому бою могут помешать хорошие взаимоотношения Поветкина и Усика.
«Не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения в ринге. С другой стороны, если такой бой будет, то это будет хорошее спортивное зрелище с участием уважающих друг друга боксёров», — добавил промоутер.
В послужном списке Поветкина 36 побед, 25 из которых нокаутом, два поражения и одна ничья.
Ранее Поветкин объяснил, за счёт чего ему удалось нокаутировать Уайта.