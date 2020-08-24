Флик одержал победу во всех турнирах в первом сезоне в качестве главного тренера «Баварии»

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Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик добился победы во всех турнирах в своём первом сезоне в качестве главного тренера команды.
Флик одержал победу во всех турнирах в первом сезоне в качестве главного тренера «Баварии»

    В своём дебютном сезоне у руля «Баварии» Флик одержал победу в чемпионате и Кубке Германии, а также Лиге чемпионов.

    В ноябре немецкий специалист сменил на посту главного тренера «Баварии» Нико Ковача, который был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

    Флик был известен по работе ассистента в сборной Германии по футболу.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» установила рекорд по числу побед подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

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