Флик одержал победу во всех турнирах в первом сезоне в качестве главного тренера «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик добился победы во всех турнирах в своём первом сезоне в качестве главного тренера команды.

В своём дебютном сезоне у руля «Баварии» Флик одержал победу в чемпионате и Кубке Германии, а также Лиге чемпионов.

В ноябре немецкий специалист сменил на посту главного тренера «Баварии» Нико Ковача, который был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

Флик был известен по работе ассистента в сборной Германии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» установила рекорд по числу побед подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов.