Флик одержал победу во всех турнирах в первом сезоне в качестве главного тренера «Баварии»
В своём дебютном сезоне у руля «Баварии» Флик одержал победу в чемпионате и Кубке Германии, а также Лиге чемпионов.
В ноябре немецкий специалист сменил на посту главного тренера «Баварии» Нико Ковача, который был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.
Флик был известен по работе ассистента в сборной Германии по футболу.
Ранее сообщалось, что «Бавария» установила рекорд по числу побед подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов.