Дэвис стал первым канадским победителем Лиги чемпионов
Защитник немецкой «Баварии» Альфонсо Дэвис стал первым канадцем, которому удалось выиграть футбольную Лигу чемпионов.
- Reuters
В финале ЛЧ сезона-2019/20 мюнхенцы обыграли французский ПСЖ благодаря голу Кингсли Комана.
Дэвис провёл на поле весь матч.
Ранее сообщалось, что «Бавария» установила рекорд по числу побед подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
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