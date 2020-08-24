Дэвис стал первым канадским победителем Лиги чемпионов

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Защитник немецкой «Баварии» Альфонсо Дэвис стал первым канадцем, которому удалось выиграть футбольную Лигу чемпионов.
Дэвис стал первым канадским победителем Лиги чемпионов
  • Reuters

В финале ЛЧ сезона-2019/20 мюнхенцы обыграли французский ПСЖ благодаря голу Кингсли Комана.

Дэвис провёл на поле весь матч.

Ранее сообщалось, что «Бавария» установила рекорд по числу побед подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

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