Исаев рассказал, почему решил помогать Исмаилову в подготовке к бою с Емельяненко

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Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев объяснил, почему решил помогать Магомеду Исмаилову в подготовке к поединку с Александром Емельяненко на ACA 107.
Исаев рассказал, почему решил помогать Исмаилову в подготовке к бою с Емельяненко
  • РИА Новости

«Мы давно знаем друг друга. Магомед — бывший борец вольного стиля. Когда он начал подготовку к схватке с Александром, то я решил поучаствовать. Всё же ему предстояла встреча с тяжеловесом. А я не только вешу больше Емельяненко, но и регулярно борюсь. А Исмаилов в последнее время стал всё больше увлекаться ударной техникой, боксировать. В такие моменты можно потерять базовые навыки. Если ты не оттачиваешь мастерство в определённых аспектах, то со временем оно уходит», — сказал Исаев в интервью RT. 

Ранее Исаев предположил, что через два-три года сможет подраться за титул UFC.

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