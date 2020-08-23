Исаев рассказал, почему решил помогать Исмаилову в подготовке к бою с Емельяненко

Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев объяснил, почему решил помогать Магомеду Исмаилову в подготовке к поединку с Александром Емельяненко на ACA 107.

«Мы давно знаем друг друга. Магомед — бывший борец вольного стиля. Когда он начал подготовку к схватке с Александром, то я решил поучаствовать. Всё же ему предстояла встреча с тяжеловесом. А я не только вешу больше Емельяненко, но и регулярно борюсь. А Исмаилов в последнее время стал всё больше увлекаться ударной техникой, боксировать. В такие моменты можно потерять базовые навыки. Если ты не оттачиваешь мастерство в определённых аспектах, то со временем оно уходит», — сказал Исаев в интервью RT.

Ранее Исаев предположил, что через два-три года сможет подраться за титул UFC.