Исаев рассказал, почему решил помогать Исмаилову в подготовке к бою с Емельяненко
- РИА Новости
«Мы давно знаем друг друга. Магомед — бывший борец вольного стиля. Когда он начал подготовку к схватке с Александром, то я решил поучаствовать. Всё же ему предстояла встреча с тяжеловесом. А я не только вешу больше Емельяненко, но и регулярно борюсь. А Исмаилов в последнее время стал всё больше увлекаться ударной техникой, боксировать. В такие моменты можно потерять базовые навыки. Если ты не оттачиваешь мастерство в определённых аспектах, то со временем оно уходит», — сказал Исаев в интервью RT.
Ранее Исаев предположил, что через два-три года сможет подраться за титул UFC.