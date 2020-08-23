Джошуа прокомментировал победу Поветкина над Уайтом

Короткая ссылка
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над американцем Диллианом Уайтом.
Джошуа прокомментировал победу Поветкина над Уайтом
  • Reuters

«Поединок назвали максимальным насилием. Когда у Уайта была возможность покончить с Поветкиным, я хотел увидеть максимальное насилие. Когда я чувствую запах крови, я наступаю, чтобы прикончить соперника. Да, иногда тебя могут поймать в размене, но когда ты оставляешь свою затею на раунд или два, может произойти всё что угодно. Ты должен выключить соперника и идти дальше, потому что это опасный спорт. Поветкин — молодец. Диллиан, встряхнись и не беспокойся о том, что говорят другие», — приводит слова Джошуа talkSPORT.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Тайсон Фьюри признался, что гордится Поветкиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить