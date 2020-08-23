Джошуа прокомментировал победу Поветкина над Уайтом

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над американцем Диллианом Уайтом.

«Поединок назвали максимальным насилием. Когда у Уайта была возможность покончить с Поветкиным, я хотел увидеть максимальное насилие. Когда я чувствую запах крови, я наступаю, чтобы прикончить соперника. Да, иногда тебя могут поймать в размене, но когда ты оставляешь свою затею на раунд или два, может произойти всё что угодно. Ты должен выключить соперника и идти дальше, потому что это опасный спорт. Поветкин — молодец. Диллиан, встряхнись и не беспокойся о том, что говорят другие», — приводит слова Джошуа talkSPORT.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Тайсон Фьюри признался, что гордится Поветкиным.