Хоккеист Шипачёв иронично высказался о конкуренции в КХЛ

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Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Вадим Шипачёв ответил на вопрос, ощущает ли он усиление конкуренции из-за введённого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Хоккеист Шипачёв иронично высказался о конкуренции в КХЛ
  • РИА Новости

«Летом было мало матчей, очень ждём Кубка мэра Москвы на следующей неделе. Я пока никак не ощущаю конкуренцию в КХЛ из-за жёсткого потолка зарплат, только на базе у нас в столовой. Знаете, какая у нас там конкуренция после тренировки?» — приводит слова Шипачёва «Чемпионат».

Новый сезон КХЛ, с которого в лиге введён потолок зарплат в размере 900 млн рублей, стартует 2 сентября. 

Ранее Шипачёв назвал задачу «Динамо» на новый сезон КХЛ.

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