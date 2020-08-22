Хоккеист Шипачёв иронично высказался о конкуренции в КХЛ

Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Вадим Шипачёв ответил на вопрос, ощущает ли он усиление конкуренции из-за введённого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Летом было мало матчей, очень ждём Кубка мэра Москвы на следующей неделе. Я пока никак не ощущаю конкуренцию в КХЛ из-за жёсткого потолка зарплат, только на базе у нас в столовой. Знаете, какая у нас там конкуренция после тренировки?» — приводит слова Шипачёва «Чемпионат».

Новый сезон КХЛ, с которого в лиге введён потолок зарплат в размере 900 млн рублей, стартует 2 сентября.

Ранее Шипачёв назвал задачу «Динамо» на новый сезон КХЛ.