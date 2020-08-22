Агент футболиста Головина перенёс операцию в Мюнхене

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Известному футбольному агенту Олегу Артёмову, который представляет интересы российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, сделали операцию в Мюнхене.
Агент футболиста Головина перенёс операцию в Мюнхене
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport24, Артёмову сделали операцию на ахилловом сухожилии. 

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Головин сдал отрицательный тест на коронавирус перед стартом нового сезона в Лиге 1.

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