Агент футболиста Головина перенёс операцию в Мюнхене

Известному футбольному агенту Олегу Артёмову, который представляет интересы российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, сделали операцию в Мюнхене.

Как сообщает Sport24, Артёмову сделали операцию на ахилловом сухожилии.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Головин сдал отрицательный тест на коронавирус перед стартом нового сезона в Лиге 1.