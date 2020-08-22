«Ростов» намекнул на возвращение Полоза

Футбольный клуб «Ростов» намекнул на переход нападающего «Сочи» Дмитрия Полоза, который до этого уже выступал за жёлто-синих.

В официальном сообществе клуба из Ростова-на-Дону в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии голкиперов «Андерлехта», «Аякса», ПСВ, «Баварии» и пражской «Спарты», ворота которых Полоз поражал в еврокубках, выступая за «Ростов».

«Как думаете, почему эти ребята грустят?» — подписан пост.

29-летний Полоз в прошлом сезоне провел за «Сочи» 24 матча и забил пять мячей.

Он выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год. На счету нападающего 156 матчей, 29 голов и 22 результативные передачи за клуб с берегов Дона.

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Сочи» произведут обмен: Полоз перейдёт в «Ростов», а Попов — в «Сочи».