«Ростов» намекнул на возвращение Полоза
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В официальном сообществе клуба из Ростова-на-Дону в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии голкиперов «Андерлехта», «Аякса», ПСВ, «Баварии» и пражской «Спарты», ворота которых Полоз поражал в еврокубках, выступая за «Ростов».
«Как думаете, почему эти ребята грустят?» — подписан пост.
29-летний Полоз в прошлом сезоне провел за «Сочи» 24 матча и забил пять мячей.
Он выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год. На счету нападающего 156 матчей, 29 голов и 22 результативные передачи за клуб с берегов Дона.
Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Сочи» произведут обмен: Полоз перейдёт в «Ростов», а Попов — в «Сочи».