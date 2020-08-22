УЕФА переписал гол Диего Карлоса на автогол Лукаку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) записал третий гол в ворота «Интера» в финале Лиги Европы против «Севильи» (2:3) на счёт форварда миланцев Ромелу Лукаку.

Изначально в официальном протоколе матча было записано, что автором победного для испанской команды мяча являлся защитник «Севильи» Диего Карлос, но позднее в протоколе были произведены изменения.

Теперь мяч записан как автогол нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. На 74-й минуте матча Диего Карлос пробил по воротам миланцев через себя, а бельгиец срезал его в свои ворота. Этот гол принёс «Севилье» шестую победу в финалах Кубка УЕФА и Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что де Йонг стал первым автором голевого дубля из Нидерландов в финале Лиги Европы.