УЕФА переписал гол Диего Карлоса на автогол Лукаку
- Reuters
Изначально в официальном протоколе матча было записано, что автором победного для испанской команды мяча являлся защитник «Севильи» Диего Карлос, но позднее в протоколе были произведены изменения.
Теперь мяч записан как автогол нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. На 74-й минуте матча Диего Карлос пробил по воротам миланцев через себя, а бельгиец срезал его в свои ворота. Этот гол принёс «Севилье» шестую победу в финалах Кубка УЕФА и Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что де Йонг стал первым автором голевого дубля из Нидерландов в финале Лиги Европы.