Немков: я сотворил маленькую историю в бою с Бейдером

Россиянин Вадим Немков прокомментировал свою победу над американцем Райаном Бейдером в главном бою турнира Bellator 244, в котором он завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.

«Хотел заставить работать Бейдера вторым номером. Вторым номером он работает плохо, когда его атакуют, бьют. Этот план сработал. Когда я попал ногой в голову, то начал добивать. Очень удивился, что судья не останавливал бой так долго. Но в итоге я его добил и выиграл. Для меня эта победа очень важна, я сотворил маленькую историю. Возможно, мы с Бейдером дрались как одни из лучших бойцов мира в этой весовой категори. Да, есть хорошие ребята в UFC, но я считаю, что мы можем их победить», — заявил Немков после боя.

Россиянин нокаутировал американца во втором раунде боя и отобрал у Бейдера титул чемпиона Bellator.

Ранее сообщалось, что Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator.