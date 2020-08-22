Немков: я сотворил маленькую историю в бою с Бейдером

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Россиянин Вадим Немков прокомментировал свою победу над американцем Райаном Бейдером в главном бою турнира Bellator 244, в котором он завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.
Немков: я сотворил маленькую историю в бою с Бейдером
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  • © Вадим Немков

«Хотел заставить работать Бейдера вторым номером. Вторым номером он работает плохо, когда его атакуют, бьют. Этот план сработал. Когда  я попал ногой в голову, то начал добивать. Очень удивился, что судья не останавливал бой так долго. Но в итоге я его добил и выиграл. Для меня эта победа очень важна, я сотворил маленькую историю. Возможно, мы с Бейдером дрались как одни из лучших бойцов мира в этой весовой категори. Да, есть хорошие ребята в UFC, но я считаю, что мы можем их победить», — заявил Немков после боя.

Россиянин нокаутировал американца во втором раунде боя и отобрал у Бейдера титул чемпиона Bellator.

Ранее сообщалось, что Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator.

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