Лукаку продлил рекордную голевую серию в Лиге Европы
- Reuters
Бельгийский форвард забил уже на пятой минуте финала Лиги Европы с испанской «Севильей», реализовав пенальти.
Таким образом, Лукаку забил уже в 11-м матче турнира подряд, что является рекордным показателем.
Он также стал вторым игроком после португальца Криштиану Роналду, которому удалось забить в шести подряд матчах плей-офф еврокубковых турниров.
Ранее сообщалось, что «Бавария» сместила «Реал» с первого места клубного рейтинга УЕФА.