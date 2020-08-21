Лукаку продлил рекордную голевую серию в Лиге Европы

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Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку продлил свою рекордную голевую серию в Лиге Европы УЕФА.
Лукаку продлил рекордную голевую серию в Лиге Европы
  • Reuters

Бельгийский форвард забил уже на пятой минуте финала Лиги Европы с испанской «Севильей», реализовав пенальти.

Таким образом, Лукаку забил уже в 11-м матче турнира подряд, что является рекордным показателем.

Он также стал вторым игроком после португальца Криштиану Роналду, которому удалось забить в шести подряд матчах плей-офф еврокубковых турниров.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сместила «Реал» с первого места клубного рейтинга УЕФА.

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