Стали известны составы «Севильи» и «Интера» на финал Лиги Европы

Испанский футбольный клуб «Севилья» и миланский «Интер» определились со стартовыми составами команд на финал Лиги Европы УЕФА.

С первых минут в составе «Севильи» на поле стадиона «Рейн Энерги» в Кёльне выйдут Боно, Серхио Регилон, Диего Карлос, Жюль Кунде, Хесус Навас, Эвер Банега, Фернандо, Хоан Хордан, Сусо, Лукас Окампос, и Люк де Йонг.

В запасе остались Хави Диас, Томаш Вацлик, Серхио Эскудеро, Серхи Гомес, Пабло Перес, Хосе Алонсо, Франко Васкес, Неманья Гудель, Хенаро Родригес, Оливер Торрес, Мунир Эль-Хаддади и Юссеф Эн-Несир.

За «Интер» с первых минут сыграют Самир Ханданович, Диего Годин, Эшли Янг, Данило Д'Амброзио, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Роберто Гальярдини, Марсело Брозович, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.

В резерве остались Даниэле Паделли, Кристиано Бираги, Лоренцо Пирола, Андреа Раноккия, Милан Шкриньяр, Антонио Кандрева, Кристиан Эриксен, Виктор Мозес, Стефано Сенси, Борха Валеро, Себастьяно Эспозито и Алексис Санчес.

Матч состоится 21 августа. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сместила «Реал» с первого места клубного рейтинга УЕФА.