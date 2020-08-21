В ФФККР заявили, что список участников Кубка России по фигурному катанию будет дополняться

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что список участников этапов Кубка России сезона-2020/21 не является окончательным.

«Пока шла речь только о спортсменах основного состава сборной команды. Принципы распределения применялись только к ним. Как мы и объявляли изначально, сейчас прошло распределение в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU) по серии Гран-при. Дополнения, конечно, возможны, они последуют по мере того, как мы будем получать заявки от тренеров и спортсменов», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), последний этап также пройдёт в Москве — с 5 по 8 декабря.

Ранее сообщалось, что Загитова выступит на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.