Амосов: на Украине карантин был не таким жёстким, как в России

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Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов рассказал о том, как поддерживал форму во время карантина.
Амосов: на Украине карантин был не таким жёстким, как в России
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«Думаю, на Украине карантин был не таким жёстким, как в России. Иногда даже ловил себя на мысли, что в этот период тренировался лучше, чем в обычное время. Почти ничего не работало, оставалось лишь заниматься. Мы с ребятами почти все собирались в одном зале в Киеве. Он должен был открыться за пару дней до начала пандемии, но не успел. Однако хозяин зала связался с нами и сказал, что мы можем заниматься в нём. Причём там были не только бойцы ММА, а также борцы вольного стиля, специалисты по бразильскому джиу-джитсу, ударной технике. Была своеобразная спортивная тусовка, но все пахали. Да, занимались не дважды в день, ведь никто до конца не понимал, предстоит ли выступать в ближайшем будущем», — заявил Амосов в интервью RT.

Следующим соперником украинца станет американец Марк Леммингер. Бой пройдёт на турнире Bellator 244, который состоится 22 августа в США. В послужном списке украинца 24 победы на профессиональном уровне и ни одного поражения.

Ранее стал известен новый соперник Амосова на турнире Bellator 244.

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