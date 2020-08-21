Тищенко оценил шансы Поветкина в бою с Уайтом

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился мнением относительно предстоящего боя Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.

«По последним боям Поветкина я не замечал, что на нём сказывается возраст, для Саши это не проблема. Кардио Поветкину хватит, этого недостатка тоже за ним не замечено. Главное, особенно в первых раундах, пока оба свежие, не пропустить сильный удар. Уайт имеет подобную тенденцию, потому нужно быть сосредоточенным. Во второй половине у Саши будет меньше шансов пропустить сильные и мощные удары. Возможность победы у Поветкина будет выше именно во второй половине. Саша и Уайт оба достаточно опытные спортсмены, которые, выходя на ринг, знают, с кем именно они выходят. Британец, может, до конца не осознаёт, конечно, но точно представляет», — сказал Тищенко «Чемпионату».

Бой Поветкина с Уайтом состоится 22 августа в Великобритании.

Ранее сообщалось, что РЕН ТВ покажет боксёрский бой Поветкина с Уайтом.