Минспорт упростил регламент по проведению спортивных мероприятий в условиях пандемии COVID-19

Министерство спорта России внесло дополнения и изменения в регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории страны.

Министерство спорта России согласовало с Роспотребнадзором дополнения и изменения в регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории страны в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, утверждённый 31 июля 2020 года.

Документ упрощает для организаторов ряд процедур, связанных с возобновлением соревнований и физкультурных мероприятий.

В частности, теперь документ допускает проведение тестов ПЦР только в случае наличия необходимости, устанавливаемой санитарными врачами на местах.

Помимо этого, разрешено проведение официальных церемоний и пресс-конференций при условии соблюдения участниками масочного режима.

Ранее Минспорт приостановил аккредитацию Федерации хоккея на траве России.