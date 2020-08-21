Минспорт упростил регламент по проведению спортивных мероприятий в условиях пандемии COVID-19
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Министерство спорта России согласовало с Роспотребнадзором дополнения и изменения в регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории страны в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, утверждённый 31 июля 2020 года.
Документ упрощает для организаторов ряд процедур, связанных с возобновлением соревнований и физкультурных мероприятий.
В частности, теперь документ допускает проведение тестов ПЦР только в случае наличия необходимости, устанавливаемой санитарными врачами на местах.
Помимо этого, разрешено проведение официальных церемоний и пресс-конференций при условии соблюдения участниками масочного режима.
Ранее Минспорт приостановил аккредитацию Федерации хоккея на траве России.