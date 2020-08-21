«Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф второй год подряд

«Вашингтон Кэпиталз» не смог преодолеть планку первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:4.

Для «Кэпиталз» этот вылет стал вторым подряд. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3:4).

«Вашингтон» является обладателем Кубка Стэнли — 2018. После победы в чемпионате коллектив покинул главный тренер Барри Тротц, впоследствии возглавивший «Айлендерс». На его место был назначен его бывший ассистент Тодд Рирден, который возглавляет «Вашингтон» по сей день.

Ранее Овечкин высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.