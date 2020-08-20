СМИ: Экс-футболист сборной Германии перенёс операцию по удалению опухоли в спинном мозге

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Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Михаэль Баллак перенёс операцию по удалению опухоли в спинном мозге.
СМИ: Экс-футболист сборной Германии перенёс операцию по удалению опухоли в спинном мозге
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Как сообщает Bild, опухоль была обнаружена врачами, когда 43-летний спортсмен проходил плановую МРТ. В итоге ему сразу же сделали операцию в Ганновере.

Сама опухоль оказалась доброкачественной, а операция прошла успешно. Немец уже выписался из больницы и восстанавливается в Португалии.

Баллак известен по выступлениям за «Кайзерслаутерн», «Байер», «Баварию» и «Челси».

Ранее сообщалось, что футболистка сборной Азербайджана Нино Гургенидзе скончалась от рака в возрасте 19 лет.

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