Луис Энрике прокомментировал кризис в «Барселоне»
- Reuters
«Все великие команды проходят через подобное, их история наполнена такими моментами. «Барселона» вновь будет выигрывать титулы, но я не могу сказать, когда именно. На сборной их проблемы никак не сказываются. Мы окажем поддержку всем, кто в ней нуждается. Что касается Кумана, он настоящий голландец по своему духу. Плюс он носитель духа «Барселоны». Посмотрим, как у него получится. Большие клубы тяжело тренировать», — цитирует Энрике Marca.
В качестве футболиста Луис Энрике выступал за «Барселону» с 1996 по 2004 год, а также возглавлял команду с 2014 по 2017 год.
Ранее воспитанник «Барселоны» поставил под сомнение тренерские качества Кумана.