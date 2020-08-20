Ян рассказал, когда планирует провести дебютную защиту титула

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что намерен провести первый бой после завоевания титула в декабре.

«Думаю, что буду защищать пояс в декабре. Если ситуация стабилизируется, то я смогу целенаправленно пройти подготовку где-то на выезде. Если же нет, то буду готовиться дома. Организуем команду, всё необходимое. Подготовимся, поедем и защитим этот пояс», — заявил Ян на пресс-конференции.

Россиянин завоевал титул чемпиона организации 12 июля. На турнире UFC 251 он техническим нокаутом в пятом раунде победил бразильца Жозе Альдо.

Ранее Ян допустил переход в полулёгкий вес.