«Аякс» вышел в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Баварии» над «Лионом»

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» получил право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Невыход французского «Лиона», который не пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон, в финал текущего розыгрыша турнира после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» позволил «Аяксу» напрямую квалифицироваться в групповой этап турнира.

Согласно регламенту, поскольку финалисты «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» уже квалифицировались в Лигу чемпионов как чемпионы своих лиг, прямую путевку в групповой этап получает футбольная ассоциация, которая занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА, то есть нидерландская Эредивизи, победителем которой стал «Аякс».

Ранее сообщалось, что клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые за 44 года