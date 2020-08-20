«Аякс» вышел в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Баварии» над «Лионом»

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Амстердамский футбольный клуб «Аякс» получил право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.
«Аякс» вышел в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Баварии» над «Лионом»
  • Reuters

Невыход французского «Лиона», который не пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон, в финал текущего розыгрыша турнира после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» позволил «Аяксу» напрямую квалифицироваться в групповой этап турнира.

Согласно регламенту, поскольку финалисты «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» уже квалифицировались в Лигу чемпионов как чемпионы своих лиг, прямую путевку в групповой этап получает футбольная ассоциация, которая занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА, то есть нидерландская Эредивизи, победителем которой стал «Аякс».

Ранее сообщалось, что клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые за 44 года

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