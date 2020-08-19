Куман поделился эмоциями от назначения главным тренером «Барселоны»

Нидерландский специалист Рональд Куман прокомментировал своё назначение главным тренером каталонского футбольного клуба «Барселона».

«Сегодня я очень счастлив и горд. «Барса» — мой дом, и у меня будет возможность тренировать эту команду. Это испытание, причём нелёгкое, ведь в «Барсе» всегда максимальные требования. Но так и должно быть. У нас достаточно качественная команда для того, чтобы требовать максимальных результатов и завоевания трофеев», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Он отметил, что теперь команда будет работать над возвращением на вершину футбола.

«Нужно внести изменения, мы хотим изменить сложившийся образ. Нужно усердно работать, чтобы вернуть престиж. «Барса» остаётся самым большим клубом мира. Сейчас надо вернуть клуб на его законное место, у нас достаточно качественная команда для этого», — добавил голландец.

С 1998 по 2000 год Куман, в прошлом игравший за «Барселону», работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента. 19 августа он был официально представлен в качестве нового главного тренера блауграны. На этой должности он сменил испанца Кике Сетьена.

Ранее сообщалось, что «Барселона» утвердила нового спортивного директора клуба.