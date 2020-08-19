СМИ: «Барселона» получила предложение от «Фулхэма» по трансферу Пике
- © Mutsu Kawamori/AFLO
- globallookpress.com
Об этом сообщает Libero. По информации источника, английский клуб уже связался с каталонцами насчёт потенциального трансфера.
Пике после поражения «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов признал, что команде нужна кардинальная перестройка, и выразил готовность покинуть клуб, если понадобится.
В минувшем сезоне защитник провел 35 матчей в Примере. Контракт Пике с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее «Барселона» утвердила нового спортивного директора клуба.