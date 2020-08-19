СМИ: «Барселона» получила предложение от «Фулхэма» по трансферу Пике

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«Фулхэм», вернувшийся в Английскую премьер-лигу (АПЛ) по итогам прошлого сезона, желает оформить трансфер защитника «Барселоны» Жерара Пике.
СМИ: «Барселона» получила предложение от «Фулхэма» по трансферу Пике
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Libero. По информации источника, английский клуб уже связался с каталонцами насчёт потенциального трансфера.

Пике после поражения «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов признал, что команде нужна кардинальная перестройка, и выразил готовность покинуть клуб, если понадобится. 

В минувшем сезоне защитник провел 35 матчей в Примере. Контракт Пике с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее «Барселона» утвердила нового спортивного директора клуба.

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