ATP — Медведеву: с нетерпением ждём твоего возвращения на корт
- Reuters
«Действующий чемпион. С нетерпением ждём твоего возвращения на корт, Даниил Медведев», — гласит сообщение АТР в Instagram.
В прошлом сезоне Медведев в финале соревнований в Цинциннати нанёс поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Даниил стал первым россиянином, выигравшим данный турнир. В нынешнем году турнир пройдёт с 20 по 28 августа в Нью-Йорке.
Ранее теннисист Медведев заявил, что готов к поездке в США.