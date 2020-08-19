ATP — Медведеву: с нетерпением ждём твоего возвращения на корт

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АTP) отреагировала на грядущий старт турнира Western & Southern Open, действующим победителем которого является россиянин Даниил Медведев.

«Действующий чемпион. С нетерпением ждём твоего возвращения на корт, Даниил Медведев», — гласит сообщение АТР в Instagram.

В прошлом сезоне Медведев в финале соревнований в Цинциннати нанёс поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Даниил стал первым россиянином, выигравшим данный турнир. В нынешнем году турнир пройдёт с 20 по 28 августа в Нью-Йорке.

Ранее теннисист Медведев заявил, что готов к поездке в США.