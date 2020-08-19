Ротенберг: в нападении «Сочи» нет таких, как Кокорин

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о позициях в команде, которые нуждаются в укреплении.

«Нам не хватает новичков в опорной зоне и нападении. Полоз не справляется. Нет таких, как Кокорин, Мостовой, — они были более мобильными. Но нужно доверять молодёжи, у нас есть Бахтияров — быстренький мальчишка. У нас хорошие молодые ребята. Главное, чтобы тренерам они нравились», — цитирует Ротенберга ТАСС.

В прошлом сезоне Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды и забил семь голов в десяти матчах. Нынешним летом 29-летний форвард перешёл в «Спартак» на правах свободного агента.

Ранее Кокорин поздравил Паредеса с выходом в финал ЛЧ.