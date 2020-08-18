Хоккеист Тарасенко вернётся в Сент-Луис для обследования прооперированного плеча

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вернётся из Канады, где проходит плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в Сент-Луис для обследования прооперированного плеча.

Об этом сообщает пресс-служба «Блюз».

«Обновлённая информация о состоянии Тарасенко будет доступна в следующий понедельник», — говорится в сообщении.

Россиянин осенью перенёс операцию на плече, а в июне вернулся к тренировкам на льду. В серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ванкувер Кэнакс» Тарасенко пропустил третий и четвёртый матчи.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» без Тарасенко сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувером».