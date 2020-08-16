В Бразилии подтвердили переход футболиста Фукса в ЦСКА
- Reuters
«Подтверждая переход Фукса, думаю, он будет стабильно играть в ЦСКА. На сегодняшний день в клубе есть многообещающая, но неопытная защита в лице Карпова, а также ветеран Набабкин. Не думаю, что пройдёт много времени до дебюта Бруно», — написал Салдана в своём Twitter.
Фукс выступает за основную команду «Интернасьонала» с 2019 года. В этом сезоне он провёл два матча в чемпионате Бразилии.
Ранее сообщалось, что Фукс пройдёт медосмотр для ЦСКА на следующей неделе.