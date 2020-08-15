Семак: моменты «Ростова» мы создали себе сами
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«Несмотря на то, что мы играли низко и провели концовку в меньшинстве, в защите сыграли достаточно надежно, за исключением каких-то ошибок. Те моменты, которые были, мы создавали практически себе сами благодаря нашим ошибкам», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
Также главный тренер «Зенита» отметил интенсивность календаря на старте сезона.
«У нас уже с прошлого чемпионата пятая подряд выездной матч. Конечно, тяжело физически. Во втором тайме у нас не было той свежести, которую хотели бы видеть. Будем готовиться к следующему матчу. Ребята — молодцы, заслужили победу сегодня», — заявил Семак.
Ранее сообщалось, что дебютный гол Ловрена помог «Зениту» обыграть «Ростов».