Семак: моменты «Ростова» мы создали себе сами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:0).

«Несмотря на то, что мы играли низко и провели концовку в меньшинстве, в защите сыграли достаточно надежно, за исключением каких-то ошибок. Те моменты, которые были, мы создавали практически себе сами благодаря нашим ошибкам», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Также главный тренер «Зенита» отметил интенсивность календаря на старте сезона.

«У нас уже с прошлого чемпионата пятая подряд выездной матч. Конечно, тяжело физически. Во втором тайме у нас не было той свежести, которую хотели бы видеть. Будем готовиться к следующему матчу. Ребята — молодцы, заслужили победу сегодня», — заявил Семак.

Ранее сообщалось, что дебютный гол Ловрена помог «Зениту» обыграть «Ростов».