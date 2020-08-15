Мусаев: «Краснодар» не воспользовался своими шансами

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды от московского «Локомотива» (0:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первом тайме был зрелищный футбол, момент на моменте. Мы не воспользовались нашими шансами, а «Локомотив» сумел забить. Второй тайм «Локомотив» начал с грамотных контратак. Они пользовались тем, что мы большими силами пошли вперёд. Считаю, что нам не хватило мощности», — сказал Мусаев после матча.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне и имеет три очка после двух туров.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» с минимальным счётом победил «Краснодар» во втором туре РПЛ.