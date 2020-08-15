Российский теннисист Хачанов сообщил о вылете в США
- Reuters
Россиянин также написал в своём посте, что отправляется в Нью-Йорк. Там на следующей неделе должен стартовать турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» — Western & Southern Open.
В этом году турнир состоится не в Цинциннати, а в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 22 по 28 августа.
После этого в Нью-Йорке также пройдёт турнир Большого шлема — US Open.
Ранее другой российский теннисист, Даниил Медведев, заявил, что готов к поездке в США.