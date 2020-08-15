Игрок «Химок» Трошечкин посетовал на упущенную победу в матче с «Сочи»

Короткая ссылка
Игрок «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал свой гол в ворота «Сочи», который стал первым для клуба в Российской премьер-лиге-2020/21 и помог набрать чёрно-красным первое очко в сезоне.
Игрок «Химок» Трошечкин посетовал на упущенную победу в матче с «Сочи»
  • @fc_khimki
  • Twitter

По словам исполнителя, у него смазанные эмоции, поскольку химчане вели в счёте и хотели выиграть.

К сожалению, не смогли забить второй гол. Если бы забили, то спокойно заканчивали бы встречу. С другой стороны, мы набрали первые очки в РПЛ, и, надеюсь, что дальше — больше. В следующих играх надо набирать по-максимуму», — приводит слова Трошечкина официальный сайт «Химок».

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Химки» сыграли вничью во втором туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить