Игрок «Химок» Трошечкин посетовал на упущенную победу в матче с «Сочи»
- @fc_khimki
По словам исполнителя, у него смазанные эмоции, поскольку химчане вели в счёте и хотели выиграть.
К сожалению, не смогли забить второй гол. Если бы забили, то спокойно заканчивали бы встречу. С другой стороны, мы набрали первые очки в РПЛ, и, надеюсь, что дальше — больше. В следующих играх надо набирать по-максимуму», — приводит слова Трошечкина официальный сайт «Химок».
Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Химки» сыграли вничью во втором туре РПЛ.