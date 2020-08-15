Игрок «Химок» Трошечкин посетовал на упущенную победу в матче с «Сочи»

Игрок «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал свой гол в ворота «Сочи», который стал первым для клуба в Российской премьер-лиге-2020/21 и помог набрать чёрно-красным первое очко в сезоне.

По словам исполнителя, у него смазанные эмоции, поскольку химчане вели в счёте и хотели выиграть.

К сожалению, не смогли забить второй гол. Если бы забили, то спокойно заканчивали бы встречу. С другой стороны, мы набрали первые очки в РПЛ, и, надеюсь, что дальше — больше. В следующих играх надо набирать по-максимуму», — приводит слова Трошечкина официальный сайт «Химок».

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Химки» сыграли вничью во втором туре РПЛ.