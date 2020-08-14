«Спартак» обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Уже на 19-й минуте за «Спартак» забил Джордан Ларссон, однако после просмотра VAR гол засчитан не был.
Победу «Спартаку» принесли голы Ларссона, забившего с пенальти на 52-й минуте, и Эсекьеля Понсе, отличившегося на 69-й минуте.
«Ахмат» остался вдесятером на 77-й минуте после удаления Максима Ненахова за перебор жёлтых карточек.
В третьем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Ахмат» на своём поле примет волгоградский «Ротор».
Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» потерял сознание во время матча со «Спартаком».