«Спартак» обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ

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Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Уже на 19-й минуте за «Спартак» забил Джордан Ларссон, однако после просмотра VAR гол засчитан не был.

Победу «Спартаку» принесли голы Ларссона, забившего с пенальти на 52-й минуте, и Эсекьеля Понсе, отличившегося на 69-й минуте.

«Ахмат» остался вдесятером на 77-й минуте после удаления Максима Ненахова за перебор жёлтых карточек.

В третьем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Ахмат» на своём поле примет волгоградский «Ротор».

Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» потерял сознание во время матча со «Спартаком».

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