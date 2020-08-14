Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесён на 30 августа

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Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Рубин» примет на своём поле «Тамбов», перенесён с 29-го на 30 августа.
Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесён на 30 августа
  • РИА Новости

Инициаторами переноса выступили местные власти. Они предложили приурочить матч к празднованию Дня Республики Татарстан. Соответствующее заявление было направлено в РПЛ руководством «Рубина».

Встреча с «Тамбовом» состоится 30 августа в 18:00 на стадионе «Казань Арена».

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Локомотива» Никита Медведев может продолжить карьеру в «Рубине».

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