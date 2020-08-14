Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесён на 30 августа
- РИА Новости
Инициаторами переноса выступили местные власти. Они предложили приурочить матч к празднованию Дня Республики Татарстан. Соответствующее заявление было направлено в РПЛ руководством «Рубина».
Встреча с «Тамбовом» состоится 30 августа в 18:00 на стадионе «Казань Арена».
⚠️ Матч «Рубин» – «Тамбов» состоится 30 августа— «Рубин» Казань (@fcrk) August 14, 2020
Матч перенесён с 29 на 30 августа в связи с празднованием Дня Республики Татарстан pic.twitter.com/sFcHSA6XeR
Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Локомотива» Никита Медведев может продолжить карьеру в «Рубине».