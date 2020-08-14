Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесён на 30 августа

Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Рубин» примет на своём поле «Тамбов», перенесён с 29-го на 30 августа.

Инициаторами переноса выступили местные власти. Они предложили приурочить матч к празднованию Дня Республики Татарстан. Соответствующее заявление было направлено в РПЛ руководством «Рубина».

Встреча с «Тамбовом» состоится 30 августа в 18:00 на стадионе «Казань Арена».

⚠️ Матч «Рубин» – «Тамбов» состоится 30 августа



Матч перенесён с 29 на 30 августа в связи с празднованием Дня Республики Татарстан pic.twitter.com/sFcHSA6XeR — «Рубин» Казань (@fcrk) August 14, 2020

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Локомотива» Никита Медведев может продолжить карьеру в «Рубине».