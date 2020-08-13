«Локомотив» передал Сёмину медаль за второе место в чемпионате России
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«Клуб передал две медали для Юрия Павловича Сёмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Это символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды из рук друга и знаковой для клуба фигуры», — сказал Брейдо «Чемпионату».
Юрий Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока контракта.
Ранее сообщалось, что футболист «Бордо» Камано проходит медосмотр перед трансфером в «Локомотив».