«Локомотив» передал Сёмину медаль за второе место в чемпионате России

Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заявил, что клуб передал бывшему главному тренеру клуба Юрию Сёмину серебряную медаль за второе место в Российской премьер-лиге сезона-2019/20, которое заняла команда.

«Клуб передал две медали для Юрия Павловича Сёмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Это символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды из рук друга и знаковой для клуба фигуры», — сказал Брейдо «Чемпионату».

Юрий Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока контракта.

Ранее сообщалось, что футболист «Бордо» Камано проходит медосмотр перед трансфером в «Локомотив».