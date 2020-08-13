СМИ: «Ювентус» продаст Роналду или Дибалу

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Туринский «Ювентус» планирует расстаться с нападающим Криштиану Роналду или форвардом Пауло Дибалой.
СМИ: «Ювентус» продаст Роналду или Дибалу
  • Reuters

Как сообщает Juvedipendenza.net со ссылкой на Sportmediaset, туринцы планируют разгрузить зарплатную ведомость команды путём продажи одного из этих футболистов. Роналду зарабатывает €31 млн, а аргентинец — €15 млн.

В прошлом сезоне Роналду провёл 46 матчей за бьянконери, забил 37 мячей и сделал пять результативных передач. Дибала — 46 игр, 17 забитых мячей и восемь голевых передач. Контракты игроков с клубом действуют до 2022 года.

Ранее в окружении Роналду опровергли возможный переход футболиста в «Барселону».

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