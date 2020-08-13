Бывшие игроки «Торпедо» намерены обратиться в CAS в случае невыплаты бонусов
- РИА Новости
«Конечно, планируем обратиться и в CAS, если будет нужно. Мы же просто так начали это дело, чтоб на наше письмо посмотрели и тут же обратно в ящик кинули. Если достойной реакции от клуба не будет, мы пойдём другим путём. Мы не боремся за что-то нереальное, а лишь за деньги, которые действительно заслужили», — заявил Шишкин «Чемпионату».
Футболисты, тренеры и сотрудники, которые покинули «Торпедо» в течение прошедшего сезона, ранее обращались с письмом к владельцу клуба Роману Авдееву. Согласно договорённостям, по окончании сезона клуб должен был выплатить всем сотрудникам премию в зависимости от места в таблице. Однако те, кто покинул клуб, остались без выплат.
Ранее сообщалось, что футболист «Торпедо» Божин перейдёт в «Крылья Советов».