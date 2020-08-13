Газизов подтвердил аренду Мелкадзе в «Ахмат» и ответил, что он может дебютировать в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Да, Мелкадзе отдан в аренду. Запрета на участие в матче со «Спартаком» у него нет», — цитирует Газизова ТАСС.
«Спартак» сыграет с «Ахматом» во втором туре Российской премьер-лиги 14 августа.
В прошлом сезоне Мелкадзе играл на правах аренды за «Тамбов». На его счету 18 матчей, семь голов и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отдаст Мелкадзе в аренду в «Ахмат».