Газизов подтвердил аренду Мелкадзе в «Ахмат» и ответил, что он может дебютировать в матче со «Спартаком»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что форвард Георгий Мелкадзе проведёт следующий сезон в «Ахмате» на правах аренды.

«Да, Мелкадзе отдан в аренду. Запрета на участие в матче со «Спартаком» у него нет», — цитирует Газизова ТАСС.

«Спартак» сыграет с «Ахматом» во втором туре Российской премьер-лиги 14 августа.

В прошлом сезоне Мелкадзе играл на правах аренды за «Тамбов». На его счету 18 матчей, семь голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отдаст Мелкадзе в аренду в «Ахмат».